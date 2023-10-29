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خبير عسكري: عملية إيريز صورة مصغرة عن "طوفان الأقصى"

منذ ساعة واحدة
مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

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اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري عملية الإنزال -التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز– صورة مصغرة عن عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الدويري في حديث عبر الجزيرة، إن عملية الإنزال الجديدة تلك أكثر تعقيدا في ظل تكرار المفاجأة، مشيرا إلى أن عملية “طوفان الأقصى” كانت مفاجأة عسكرية وعملياتية وتكتيكية وتعبوية وإستراتيجية.

وتطرق إلى ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، حول إيقاف إسرائيل خطط اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة والاستعاضة عنه بتوغلات محدودة، وقال إن ذلك يعني أن هذه القوات غير قادرة على تحقيق الأهداف في “صندوق أسود بمكان مجهول حيث تقاتل أشباحا”.

وبين الدويري أن كتائب القسام فاجأت اليوم كافة المحللين بنقل المعركة إلى إيريز، ولا تزال تفكر خارج الصندوق، ولفت إلى وجود مجموعات صغيرة من المقاومة تتراوح بين 3 و5 أفراد تعمل بصورة متناغمة قادت هذه العملية.

وأشار إلى أن هذه المجموعات تعمل بتنظيم عنقودي، في إشارة منه إلى أن كل مجموعة لديها ارتباط مع القيادة وارتباطها الجانبي، علاوة على واجبها المحدد.

وتحدث الخبير العسكري عن أهمية أنفاق القسام، رغم الأجهزة الاستشعارية التي جلبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة الكشف عنها، إضافة إلى القصف المكثف والحزام الناري الذي اعتمده منذ بداية الحرب.

وعبر الدويري عن قناعته بأن كتائب القسام ستنجح بإحداث مفاجأة جديدة خاصة أن المعلومات لدى الجيش الإسرائيلي عن شبكة الأنفاق غير كاملة وغير واضحة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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