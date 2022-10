خدمة "ستارلينك" للانترنت تصل إيران.. ومعداتها تباع بالتهريب

يبحث الإيرانيون عن وسائل جديدة لاستخدام خدمة الانترنت، بعد قيام النظام بحجب الخدمة والعديد من مواقع التواصل عقب الاحتجاجات التي انتشرت تنديدا بمقتل مهسا أميني.

وأفادت تقارير إخبارية، السبت، بنجاح اختبار خدمة استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الذي تقدمه شركة “ستارلينك” في إيران، رغم أن معداتها تباع بأسعار فلكية.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني داخل مركز لشرطة الأخلاق، وسط تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت الدولية من قبل السلطات.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو من مدن مختلفة من بينها طهران عن اختبار ناجح لخدمة استقبال الإنترنت الدولي عبر شبكة “ستارلينك” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ونشر كريم سجاد بور، عضو معهد كارنيغي للسلام، مقاطع فيديو عبر صفحته الشخصية على “تويتر” وأعلن عن إرسال العشرات من محطات استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” إلى إيران.

وكتب “بور”: “طلبت مني مجموعة من النشطاء الذين يرغبون بعدم الكشف عن هويتهم لحماية شبكاتهم مشاركة هذا الفيديو، ولقد أرسلوا بالفعل عشرات المحطات إلى إيران ويخططون لزيادة عددها، وعلى الرغم من أن هذه الجهود لا تزال وليدة للغاية، إلا أن الأدلة تشير إلى أن محطات استقبال الإنترنت الخاصة بشركة ستارلينك في إيران قد نجحت”.

1. Efforts have been underway for more than a month to get Starlink terminals to Iran. One group of activists–who want to stay anonymous to protect their networks–asked me to share this video. They've already sent dozens of terminals to Iran and intend to scale up. pic.twitter.com/bvdjeWhhoi

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 21, 2022