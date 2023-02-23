خذوا حذركم مطلع آذار.. الخبير الهولندي "هوغربيتس" يدق ناقوس الخطر من جديد!

من جديد، عاد الباحث والخبير الهولندي “فرانك هوغيربيتس” ليطل علينا بتحذير ولكن هذه المرة، بنبرة أعلى حيث حذر من مرحلتين مقبلتين إحداهما تحمل خطورة أكثر من سابقاتها.

هوغيربيتس، حذر عبر مقطع فيديو نشره حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS) من إمكانية حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري.

لكن الخطورة تكمن في التحذير الثاني الذي حدده هوغيربيتس، مطلع الشهر القادم، مشيراً إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس- آذار سيكون حرجاً.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical.https://t.co/45iNYattOQ — SSGEOS (@ssgeos) February 23, 2023

يشار إلى هوغيربيتس، لا يزال موضع إثارة للجدل حتى الآن بين مكذب لكل توقعاته، وبين مصدق لها على اعتبار أنها ليست تنبؤات، وإنما تحذيرات ترتبط بحركة الكواكب مع الأرض، وأثرها في حدوث الزلزال.

وكان اسم الخبير الهولندي قد سطع بشكل مفاجئ بعد توقعه للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل أيام من حدوثه.

إضافة لذلك، كان هوغيربيتس قد حذر من حدوث الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين الصين وطاجيكستان على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

ونشر العالم الهولندي، الاثنين الماضي، تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22”. وعلّق بالقول: “نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها”.

وكان التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، قد أعلن نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.