خذوا حذركم مطلع آذار.. الخبير الهولندي "هوغربيتس" يدق ناقوس الخطر من جديد!

من جديد، عاد الباحث والخبير الهولندي “فرانك هوغيربيتس” ليطل علينا بتحذير ولكن هذه المرة، بنبرة أعلى حيث حذر من مرحلتين مقبلتين إحداهما تحمل خطورة أكثر من سابقاتها.

هوغيربيتس، حذر عبر مقطع فيديو نشره حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS) من إمكانية حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري.

لكن الخطورة تكمن في التحذير الثاني الذي حدده هوغيربيتس، مطلع الشهر القادم، مشيراً إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس- آذار سيكون حرجاً.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical.https://t.co/45iNYattOQ

