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خروج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة "بشكل تام"

منذ 41 دقيقة
من غزة (رويترز)

من غزة (رويترز)

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خرج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة بشكل تام، السبت، من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق المحيطة به، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وذكرت قناة “المملكة” الأردنية أن أضرارا لحقت بالمناطق المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، في منطقة تل الهوى بمدينة غزة وقطعت الطرق المؤدية إليه.

وأضافت أن أضرارا لحقت بالمستشفى نفسه في غزة جراء الضربات الإسرائيلية في الحرب التي دخلت يومها الثامن.

وقبل هذا القصف، كان المستشفى يعاني من ظروف صعبة، بحيث لم يعد قادرا على تقديم خدماته بسبب نقص الإمدادات، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

ويأتي هذا التطور في ظل وضع صعب تعاني من المستشفيات في القطاع.

وكان الأردن قد أنشأ مستشفى عسكريا ميدانيا في غزة عام 2009، بعيد الحرب الأولى التي شنت على القطاع.

وتقول الأمم المتحدة إن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فقد شنت إسرائيل 34 هجوما على الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى إلحاق أضرار في 19 منشأة صحية وقتل 11 من العاملين الصحيين فضلا عن إصابة 16 آخرين.

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