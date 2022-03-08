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خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا.. مقتل 4 قادة بارزين

منذ 20 دقيقة
خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

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قالت كييف وتقارير غربية إن 4 ضباط كبار في الجيش الروسي قتلوا خلال المعارك الأخيرة مع القوات الأوكرانية، بيما أكد مصدر من داخل روسيا مقتل واحد على الأقل من هؤلاء.

وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة.

وذكرت أن اللواء فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، فيما لم تعلق روسيا على الحدث حتى الآن.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن 3 ضباط آخرين قتلوا في المعارك مع القوات الأوكرانية، وهم المقدم دينيس جليبوف والمقدم ديمتري سافرونوف وكونستانتين زيزيفسكي.

ونقلت عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها استعادة السيطرة على منطقة تشويف قرب خاركيف، حيث أوقعت خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.

وخلال المعركة قتل ضابطان كبيران هما سافرونوف قائد اللواء الـ41 المحمول جوا، وجليبوف نائب قائد اللواء الحادي عشر المحمول جوا.

والضابط الثالث هو العقيد زيزيفسكي، قائد فوج الهجوم الجوي 247، وهي فرقة محمولة جوا، وقتل زيزيفسكي أثناء القتال في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في أوكرانيا، بحسب ما كشف عمدة مدينة نيفينوميسك الروسية حيث ينحدر الضابط المقتول في منشور على صفحته بمنصة “إنستغرام”.

وكانت مصادر روسية أكدت في وقت سابق من مارس جاري مقتل أول مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى، وهو الجنرال أندريه سوخوفيتسكي، قائد الفرقة الروسية السابعة المحمولة جوا بأوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي، بينما أكدت روسيا أنها خسرت نحو 500 من عسكرييها فقط.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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