خسائر الحوثي تتوالى.. مقتل 160 عنصرا في مأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، مقتل نحو 160 متمردا من ميليشيا الحوثي في غارات جديدة استهدفت مدينة مأرب الاستراتيجية.

وذكر التحالف في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن القتلى سقطوا في “32 عملية استهداف جرت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية”.

وأضاف أن الغارات تسببت أيضا في “تدمير 11 آلية عسكرية في العبدية”، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مدينة مأرب التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر.

ونادرا ما يعلق المتمردون على الخسائر التي يتعرضون لها، فيما تقول فرانس برس إنها لم تتمكن من التحقق من عدد القتلى من مصادر مستقلة.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن، الجمعة، مقتل أكثر من 180 متمردا حوثيا في ضربات جنوبي مدينة مأرب، مضيفا أن المعارك للسيطرة على مأرب ادت إلى مقتل مئات الحوثيين في الأيام الأخيرة.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وشن المتمردون الحوثيون منذ فبراير الماضي هجوما للسيطرة على مأرب، تجدد في الأسابيع الأخيرة بعدما توقف فترة.

ونزح نحو عشرة آلاف شخص في سبتمبر وحده في محافظة مأرب حسب منظمة الهجرة الدولية.