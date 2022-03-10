خسائر “فادحة” للجيش الروسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أجمعت مصادر مختلفة على تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة، منذ بداية الحرب التي أعلنها فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.

وبحسب مسؤول أميركي بارز، تحدث لشبكة أخبار “سي بي أس نيوز” قُتل ما بين 5 آلاف و 6 آلاف جندي روسي في أول أسبوعين فقط من الغزو.

وشدد المسؤول، أن هذا رقم يصعب تقييمه في الوقت الفعلي مؤكدا في المقابل أنه يمكن أن يكون أقرب إلى 3500.

خسائر كبيرة جدا جدا

ووصف الحصيلة بقوله “خسائر كبيرة جدًا جدًا” ، مقارنًا العدد بالخسائر التي تكبدتها بعض الجيوش في المعارك خلال الحرب العالمية الثانية.

ولم يعط المسؤول تقديرا لعدد الجرحى من الروس، لكن الرقم في معظم الحروب يبلغ بشكل عام حوالي ثلاثة أضعاف عدد القتلى، وهو ما قد يقدر بما يتراوح بين 15000 و 18000.

ويبدو أن قلة من الخبراء العسكريين يعتقدون أن الحرب تسير بشكل جيد بالنسبة لروسيا.

قالت تشير جاكي هاينريش، من قناة فوكس نيوز ، في تغريدة، إن عدد الخسائر الروسية في أسبوعين “فاق عدد الأميركيين الذين قتلوا خلال حرب العراق”.

وكان ضابط عسكري أميركي كبير، قال الثلاثاء، إن ما يصل إلى 4000 جندي روسي لقوا حتفهم منذ أن قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 فبراير ، في الوقت الذي تواصل القوات العسكرية للكرملين مواجهة مقاومة شرسة.

وقال الجنرال سكوت دي بيرير، مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية، للمشرعين في مجلس النواب الأميركي إن أقرب تقدير هو ما بين 2000 و 4000 قتيل روسي، وفق ما نقلته “واشنطن بوست”.

وتُعد هذه التقديرات مؤشرًا مهمًا على مدى الخسائر الفادحة التي تسبب بها الجيش الأوكراني الأصغر للقوات الروسية.

أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، أخبرت لجنة المخابرات بمجلس النواب خلال الجلسة نفسها أن الخسائر البشرية في الصراع بالفعل “كبيرة، وفي تزايد”.

وقالت : “حتى الآن، ربما تكبد الجيشان الروسي والأوكراني آلاف الضحايا إلى جانب العديد من القتلى المدنيين”.

وقال مسؤول دفاعي كبير إن القوات الروسية على بعد حوالي 37 ميلا شرق كييف، بعد أن تقدمت جنوب غرب مدينة سومي، لكنها لم توفق لحد الساعة في احتلال كييف.

ولعدة أيام، توقفت قافلة من المركبات الروسية بطول أميال بدءًا من مطار غوستوميل على بعد حوالي 15 ميلاً شمال غرب كييف.

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، لا تزال القوات الروسية تبحث تطويق كييف في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

إلى ذلك، قال مسؤول آخر تحدث لـ “سي بي أس نيوز” كذلك إن ما بين 2000 و 4000 جندي أوكراني قتلوا.

وفي مدينة ماريوبول وحدها، حيث ضربت غارة جوية مستشفى للولادة الأربعاء، لقي حوالي 1200 شخص حتفهم خلال حصار القوات الروسية للمدينة الذي استمر تسعة أيام، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس نقلا عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت الوكالة أن مجلس المدينة قال الخميس إن هجوما جديدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 17.

لكن روسيا، نفت، الخميس، أنها هاجمت مستشفى الولادة، ووصفت التأكيد بأنه “أنباء كاذبة” ، بحسب شبكة أخبار “فوكس نيوز” الأميركية.

مقارنات

من جانبه، اعتبر بيير رازو، مدير الأبحاث في المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية، أن مع النزاع في أوكرانيا “أكتشف العالم من جديد المعارك المحتدمة للغاية” وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ولفت إلى أن الاستنزاف بلغ نفس الدرجة خلال الحرب في الشيشان (1994-1996)، أو بين العرب واسرائيل في حرب أكتوبر 1973 التي “أودت بحياة 3 آلاف وأدت إلى جرح 9 آلاف آخرين من الجانب الاسرائيلي خلال ثلاثة أسابيع”.

وأشار إلى أنه “خلال الحرب العراقية الإيرانية، بلغت الحصيلة ألف قتيل يوميًا خلال الهجمات الواسعة”.

وبالحديث عن أوكرانيا، رجح الرجل ارتفاع الخسائر البشرية، في حال شن الروس هجومًا على المدن الكبرى حيث تتمتع القوات الأوكرانية المتحصنة بمزايا تكتيكية كبيرة.

وفي تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، اعتبر الباحث غوستاف غريسيل “إذا استمرت القوات الأوكرانية في إلحاق خسائر بالجيش الروسي بالمعدل الحالي، فسيتعين على بوتين الشروع في استراتيجية خروج قابلة للتطبيق” وفق ما نقتله عنه ذات الوكالة.

لم تقدم كييف، من جانبها، تقييماً لخسائرها فيما زعمت موسكو في مطلع مارس أن 2800 جندي أوكراني قتلوا.

ووفقًا لآخر حصيلة للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 474 مدنياً وأصيب 861 آخرين، منذ بداية الحرب، مع الإشارة إلى أن هذه الحصيلة قد تكون أقل بكثير من الواقع.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات قاسية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوليغارشية الروسية والمؤسسات الروسية ردًا على الغزو.

وصرح المسؤول الأميركي، الأربعاء، للشبكة بأن أوكرانيا لا تحتاج حاليًا إلى طائرات “ميغ” ، لأن دفاعاتها المضادة للطائرات كانت فعالة في منع روسيا من تحقيق تفوق جوي.

في المقابل، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال مساعدات دفاعية ، مثل الأسلحة المضادة للدبابات والدفاع الجوي. وأشار كيربي أيضًا إلى أن أوكرانيا لا تزال تمتلك “عدة أسراب من الطائرات ذات القدرات الكاملة للمهام”.

إلى ذلك، حذرت المتحدثة باسم حذر البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، من أنه يتعين على الجميع “مراقبة” احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيماوية أو بيولوجية فى أوكرانيا.

وقالت في بيان إن إدارة بايدن أخذت علما بما وصفته بادعاءات روسيا الكاذبة بشأن معامل الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وكتبت ساكي: “هذه حيلة واضحة من جانب روسيا لمحاولة تبرير هجومها الإضافي المتعمد وغير المبرر وغير المبرر على أوكرانيا”.

كما عارضت وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم روسيا ، وكتبت في بيان ، أن “روسيا هي التي تمتلك برامج أسلحة كيماوية وبيولوجية نشطة وتنتهك اتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية”.