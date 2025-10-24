خسارة انتخابية تكشف عن انتكاسة لحزب العمال البريطاني في ويلز

تعرض حزب العمال البريطاني الحاكم لهزيمة انتخابية ثقيلة، اليوم الجمعة، في ويلز التي عادة ما يتمتع فيها بسيطرة كبيرة، وهي نتيجة تسلط الضوء على التهديد الذي يمثله حزب الإصلاح، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لإنعاش الاقتصاد وتبديد المخاوف بشأن الهجرة.

فقد خسر حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء كير ستارمر في انتخاب تكميلي على مقعد كيرفيلي في البرلمان الويلزي أمام حزب بلايد كامري القومي المنتمي لتيار يسار الوسط، ليحتل المركز الثالث بفارق كبير خلف حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج.

وقال الوزير المنتمي لحزب العمال نيك توماس-سيموندز لسكاي نيوز “لا يمكنني التغاضي عن مدى خيبة الأمل من هذه النتيجة… نتعامل مع النتيجة بتواضع وننصت”.

وفاز حزب بلايد كامري بنسبة 47 بالمئة من الأصوات، فيما حصل حزب الإصلاح على 36 بالمئة وحزب العمال على 11 بالمئة.

وجرى التنافس على هذا المقعد بعد وفاة نائب عن حزب العمال، ويأتي ذلك قبل انتخابات كاملة للبرلمان الويلزي في مايو أيار ستعطي مؤشرا أوضح عن مدى تراجع حزب العمال في ويلز.

وقال جون كورتيس الخبير في استطلاعات الرأي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “حزب العمال في مأزق حقيقي في ويلز، وهذا يؤكد الوضع على نطاق أوسع في المملكة المتحدة”.

وتظهر استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات البرلمان البريطاني تراجع حزب العمال بشكل كبير خلف حزب الإصلاح منذ فوزه بأغلبية ساحقة في يوليو تموز 2024.

وأضاف كورتيس “سيشعر حزب الإصلاح بخيبة أمل لاحتلاله المركز الثاني بنسبة 36 بالمئة، لكنني لا أعتقد أن بوسعنا أن نستنتج من ذلك انحسار الهالة التي تحيط بنايجل فاراج بأي شكل من الأشكال”.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان البريطاني في 2029.