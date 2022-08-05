الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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خشية من انفجارات.. استمرار حريق في موقع لتفكيك القنابل في برلين

منذ 3 دقائق
حريق في موقع لتفكيك القنابل في برلين (رويترز)

حريق في موقع لتفكيك القنابل في برلين (رويترز)

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استطاعت خدمات الطوارئ وقف انتشار حريق في موقع لتفكيك القنابل والتخلص من الذخيرة في غابة في غرب العاصمة الألمانية برلين، لكنّ فرق الإطفاء لم تتمكن بعد من الاقتراب من مصدر الحريق خشية انفجار قنابل يعود بعضها لزمن الحرب العالمية الثانية.

ونشب الحريق في غابة “جرونافالد” الخميس 4 آب، وأتى على مساحة تقترب من 15 ألف متر مربع. وقال متحدث باسم الجيش إن مدرعة تابعة للجيش أقامت طوقًا عازلًا على مساحة خمسة كيلومترات خلال الليل مما ساعد في وقف انتشار الحريق.

وبقيت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة القريبة مغلقة بسبب فرض منطقة أمان بقطر ألف متر حول موقع الحريق الذي نشب في مكان يضم نحو 30 طنا من المتفجرات والذخيرة ومئات الكيلوجرامات من الألعاب النارية المصادرة.

في السياق، قال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي، إن ما يثير القلق على وجه الخصوص وجود قنبلتين ترجعان لحقبة الحرب العالمية الثانية في الموقع.

إذ ارتفعت درجة حرارتهما الآن وتشكلان خطرًا لحين التمكن من تبريدهما لدرجات حرارة عادية إضافة لوصول درجة حرارة الأرض بسبب الحريق إلى 700 درجة مئوية.

    المصدر :
  • رويترز

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