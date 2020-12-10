خطأ خامنئي يثير موجة من السخرية على مواقع التواصل في إيران

أثار خطأ ورد في بيان أصدره المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمناسبة وفاة عضو مجلس خبراء القيادة وصيانة الدستور محمد يزدي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران .

وجاء الخطأ الذي وقع فيه خامنئي عندما قدم في بيانه تعزية لعائلة محمد يزدي الذي توفي صباح الأربعاء عن عمر ناهز 89 عاما، كما خص بالتعزية زوجة يزدي.

وكانت زوجة محمد يزدي توفيت في الـ 11 من مارس/ آذار الماضي عن عمر ناهز 84 عاما جراء سكتة قلبية، وفي تلك الفترة نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الخبر.

وكتب المغرد الإيراني ”كاوه خاوران“ تعليقا على خطأ خامنئي: ”وضع خامنئي المزري يمكن أن نفهمه من رسالة اليوم بمناسبة وفاة رجل الدين محمد يزدي، حيث يقدم خامنئي التعزية بوفاة الأخير لزوجته التي قد توفيت قبل فترة“.

فيما كتب مغرد آخر يدعى ”بسر حاجي“، وهو يشير إلى بيان خامنئي: ”يبدو أنه بالإضافة إلى مرض السيد (خامنئي)، فقد تقدم مرض الزهايمر لديه“.

يذكر أن المرشد خامنئي كان نفسه أصدر في مارس الماضي بيانا إلى محمد يزدي قدم فيه تعازيه بمناسبة وفاة زوجته.

وجرت مساء الأربعاء مراسم تشييع ودفن جثمان رجل الدين الإيراني المتشدد والمناهض للإصلاحيين، محمد يزدي في مدينة قم وسط إيران.

وقد تقلد محمد يزدي عدة مناصب في إيران، منها رئيس السلطة القضائية (1989 – 1999) وعضو في مجلس صيانة الدستور (1999 حتى وفاته).

كما تقلد منصب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عام واحد من عام 2015 حتى 2016، وكان ممثل أهالي مدينة قم في مجلس خبراء القيادة (1991 – 2016) فيما جرى إعادة انتخابه من قبل أهالي هذه المدينة في عام 2020.