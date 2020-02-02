خطة إسرلئيلية لتهجير سكان ”جبل الرحمة“ في الخليل

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اعتدى مستوطنون متطرفون بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، على الفلسطينيين الذين يقطنون في ”جبل الرحمة“ وحي ”تل الرميدة“ وسط المدينة وقطعوا طريقهم نحو أعمالهم وحياتهم.

وهدد المستوطنون، الذين حضروا للمنطقة لترويع الفلسطينيين بدعم وإسناد من قوات جيش الاحتلال، بترحيل أهالي ”جبل الرحمة“ وحي ”تل رميدة“ من منازلهم.

وذكرت وكالة ”وفا“ الفلسطينية الرسمية أن ”مجموعة مسلحة من مستوطني البؤرة الاستيطانية المسماة (رمات يشاي) الجاثمة على أراضي وممتلكات المواطنين وسط مدينة الخليل اعتدوا قرب حاجز الاحتلال العسكري المقام على الطريق المؤدية الى جبل الرحمة، بالضرب على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاما) وعائلته أثناء ذهابهم بمركبتهم إلى المستشفى، ما تسبب بإصابة العائلة بكدمات وحالة رعب وإلحاق أضرار مادية بالمركبة“.

في الإطار ذاته، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم منزل في اللد داخل أراضي عام 48 المحتلة.

وسلّمت السلطات الإسرائيلية عائلة أبو شلوفة إخطارا بهدم منزلها في حي شنير بالمدينة بحجة عدم استصدار تراخيص بناء.

وتسكن عائلة أبو شلوفة في الطابق الأرضي من المنزل، وهو مبنى مكون من 3 طوابق، الطابقان الثاني والثالث بنيا مؤخرا، وهو سبب إصدار أمر الهدم.

ويعاني المواطنون في اللد من أزمة سكن خانقة، خاصة في حي شنير الذي يواجه جدار فصل عنصري وسط الحي، وإصدار أوامر هدم، بذريعة عدم استصدار تراخيص بناء.