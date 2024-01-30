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خطة من "ثلاث مراحل" تتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة
صورة من حرب غزة

صورة من حرب غزة

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أفادت مصادر مطلعة لرويترز أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤمن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء حربها مع حماس.

ويعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري لحماس حتى الآن.

وأعد الخطة رؤساء أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ورئيس الوزراء القطري أيضا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر أمس الاثنين إنهم لا يعلمون رد حماس ولا يمكنهم التنبؤ به.

وقالت حماس لرويترز في بيان اليوم الثلاثاء إن المقترح سيشمل ثلاث مراحل منها الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة وعن سجناء فلسطينيين في إسرائيل. وأكد البيان بعض تفاصيل إطار عمل قدمه مصدران مطلعان على المقترح إلى رويترز.

    المصدر :
  • رويترز

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