الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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خطة من ثلاث مراحل.. مقترح مصري لإنهاء إراقة الدماء في غزة

منذ 55 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن القاهرة طرحت مقترحا لإنهاء إراقة الدماء في غزة بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن مصر طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وقال رشوان إن مصر لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه عند ورود الردود سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.

وتابع قائلا إن صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

    المصدر :
  • رويترز

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