خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟

على الرغم من أن ملكة بريطانيا لا تزال على قيد الحياة، إلا أن السلطات وضعت خطة وكلمة سر في حال وفاتها.

وتشكل كلمة السر جزءا أساسيا من الخطة، لاستخدامها عند إبلاغ رئيسة الوزراء بأن الملكة إليزابيث توفيت.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن رئيسة الوزراء ستتلقى الخبر من قبل موظفي الخدمة المدنية، حيث سيقولون “جسر لندن سقط”، #londonbridgeisdown وهذا يعني أن ملكة بريطانيا توفيت، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تُعرف باسم “عملية جسر لندن”.

وستتولى وزارة الخارجية مهمة إخطار 15 حكومة أجنبية بالخبر، وهي تشكل جزءا أساسيا من المهام الأولى، وبعد ذلك، سيتم تمرير الخبر إلى 36 دولة ضمن رابطة التجمع السياسي “كومنولث”.

وسينتشر خبر وفاة ملكة بريطانيا على وسائل الإعلام، لتبدأ فترة الحداد. ومن المتوقع وصول نبأ الوفاة إلى عدد أكبر من المتابعين، من خلال منصات فايسبوك وتويتر.

وستقوم جمعية الصحافة بكتابة خبر عاجل لنشر الخبر على وسائل الإعلام حول العالم في وقت واحد.

وفي الوقت نفسه، ستومض الأضواء الزرقاء في المحطات الإذاعية التجارية، لتنبيه المسؤول عن تشغيل الأغاني، وبث الخبر، كما سيرتدي مذيعو الأخبار على شاشات التلفاز الملابس السوداء.

ووقعت العديد من القنوات الإخبارية مع الخبراء الملكيين، للتحدث عن خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وستدخل بريطانيا رسميا في فترة حداد مدتها 12 يوما.

وسينال الأمير تشارلز، لقب الملك تشارلز، هذا وسيستلم الأمير وليام، منطقة ويلز، وستُعطى كيت لقب أميرة ويلز أيضا.

وتشير التقارير إلى أن الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، ستُدفن إلى جانب والدها الملك، جورج السادس، في سانت جورج بويندسور.