خطر المجاعة بات "حقيقيًا".. الصحة العالميّة تُحذّر من تفاقم الجوع في غزة

أطفال نازحون من غزة يحاولون الحصول على الطعام - فرانس برس

فيما يستمر العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، أكد المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم على ضرورة زيادة المساعدات الغذائية والطبّية بشكل فوري لسكان شمال القطاع.

وقال أدهانوم إن أفراد مهمة مشتركة للمنظمة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لمسوا شعورًا متفاقمًا باليأس بسبب الجوع الحاد، عندما تفقّدوا أربعة مستشفيات في شمال القطاع من بينها مستشفى الشفاء.

وأضاف أن النازحين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء يعانون من الجوع، محذّرًا من أن خطر المجاعة حقيقي كما هو الحال في جميع أنحاء غزّة.

وأكد أن المنظمة ستواصل دعم قدرات مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى في القطاع حتى تتمكن من توفير الرعاية الطبية، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” حذرت من أن خطر الموت من الجوع أصبح “حقيقيًا” في غزة.

وأوضحت “يونيسيف” أيضًا أن الأطفال والأسر يواجهون العنف والحرمان، داعية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل سريع وآمن من دون عوائق.

وقالت “يونيسف” إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون فقرًا غذائيًا حادًا، وذلك في ظل ما يعانيه القطاع من حرب وحصار على مدار نحو 80 يومًا.

وتقول السلطات في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى استشهاد نحو 20,500 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، فيما يُعتقد بأن آلافًا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

بينما تم تهجير الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع في القطاع كارثية.