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خطر جديد يهدد أوكرانيا.. ما علاقة محاصيل الربيع؟

منذ ساعتين
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قال خبراء الأرصاد الجوية في أوكرانيا الاثنين إن الصقيع القوي والمستمر الذي أعقبه ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة ونقص الأمطار في أبريل نيسان كان له تأثير سلبي على نمو محاصيل الربيع في أوكرانيا.

ونقلت شركة استشارات زراعية عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن موجات الصقيع غطت معظم أنحاء أوكرانيا في أوائل أبريل نيسان وانخفضت درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر لمدة تصل إلى سبع ساعات.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن “الطقس الجاف المصحوب بانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء خلال فصل الربيع بالإضافة إلى موجات الصقيع كان له تأثير سلبي على النمو الأولي لمحاصيل الربيع”.

يواصل المزارعون الأوكرانيون زراعة المحاصيل الربيعية ويعتمد محصول الموسم المقبل بدرجة كبيرة على توفر كميات كبيرة من الحرارة والرطوبة لإنبات النباتات ونموها بشكل سليم.

وقال خبراء الأرصاد الجوية الشهر الماضي إن الظروف الجوية في منتصف أبريل نيسان كانت مواتية في الغالب لنمو الحبوب الشتوية والربيعية في معظم أنحاء أوكرانيا.

وعانت أوكرانيا في كثير من الأحيان من نقص رطوبة التربة في السنوات الأخيرة خاصة في شهري مايو أيار ويونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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