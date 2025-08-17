خطر جديد يهدد الملاحة الدولية.. الحوثيون ينشرون أسلحة متطورة قرب البحر الأحمر

كشفت مصادر دفاعية وأمنية يمنية، أن جماعة الحوثي قامت بنقل أسلحة متطورة وعتاداً حربيًا إلى المناطق الساحلية الغربية المطلة على البحر الأحمر، وأعادت نشر ذخائر بحرية وساحلية ودفاعية في سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.

ونقلت منصة “ديفانس لاين” المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية عن المصادر قولها، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران قامت بنقل صواريخ ومنصات إطلاق ومنظومات طائرات مسيرة ومعدات توجيه إلى محافظتي الحديدة وحجة والمناطق الغربية في ريمة وذمار والمحويت وإب، وفي المناطق الغربية الخاضعة لسيطرة الجماعة بمحافظة تعز.

وأضافت أن الأسلحة المنقولة شملت “بطاريات صواريخ وأنظمة رادارية” إلى مواقع قريبة من مدينة وميناء الحديدة والكثيب ومناطق بالتحيتا والصليف ورأس عيسى وعبس وميدي شمالا. كما أعادت نشر أصول بحرية وجوية في مواقع حيوية بالمرتفعات الجبلية الاستراتيجية المطلة على مياه البحر الأحمر وباب المندب. وقامت بتأمين تلك القدرات في قواعد ومخابئ آمنة، بعضها مستحدثة.

وأشارت المصادر إلى قيام الميليشيا بإعادة تركيب شبكات اتصالات وأجهزة توجيه وأنظمة استطلاعية ورادارات في مواقع حيوية، وإعادة تأهيل عقد الاتصالات وتقنيات التوجيه التي تعرضت لهجمات أميركية.

ومنذ توقف الهجمات الأميركية، أقامت ميليشيا الحوثي تدريبات بحرية وتمرينات عسكرية في الحديدة وحجة، وأعادت نشر قوارب وزوارق غير مأهولة وسفن، وكثّفت عمليات تسيير دوريات استطلاع بحرية، بحسب المنصة.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد أشار في إحاطته الأخيرة لجلسة مجلس الأمن الدولي، إلى قيام الحوثيين بتعزيز مواقعهم، خصوصا حول مدينة الحديدة، معتبرا أن تلك التطورات “مثيرة للقلق، وتبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة وحوار أمني بين الأطراف”.