خطر وقوع موجات تسونامي.. تحذير عاجل من ادارة الكوارث التركية

بعد الزلزال الذي ضرب أنطاكيا وشعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل وصولاً الى القاهرة، طلبت إدارة الكوارث التركية من سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط الابتعاد عن الشواطئ وحذرت من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.

ونشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين 20\2\2023.

بالفيديو.. لحظة ضرب الزلزال ولاية هاتاي التركيةhttps://t.co/D89XOttKfC — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 20, 2023

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وأشارت وكالة الاناضول إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

يذكر إنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والقاهرة.