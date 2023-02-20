الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطر وقوع موجات تسونامي.. تحذير عاجل من ادارة الكوارث التركية

منذ ساعة واحدة
موجة تسونامي- أرشيفية

موجة تسونامي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

بعد الزلزال الذي ضرب أنطاكيا وشعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل وصولاً الى القاهرة، طلبت إدارة الكوارث التركية من سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط الابتعاد عن الشواطئ وحذرت من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.

ونشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين 20\2\2023.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وأشارت وكالة الاناضول إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

يذكر إنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والقاهرة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
بالفيديو.. هلع ورعب داخل منزل لحظة وقوع الزلزال في أنطاكيا
فرانك هوغيربيتس
زلزال تركيا - سوريا
بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
ارتفاع الأسهم الأوروبية
ارتفاع الاسهم الاوروبية مدعومة باستمرار مكاسب شركات التعدين

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
حسن نصرالله
انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)