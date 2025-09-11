خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على خلية تابعة لـ”حزب الله” كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي جنوبي سوريا.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، تمكنت من القبض على خلية تابعة لـ “حزب الله”، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأضاف الدالاتي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين.

مشيراً إلى أنه خلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و 19 صاروخًا من طراز “غراد”، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وختم الدالاتي بيانه بأنه تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.