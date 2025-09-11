الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2025 12:34 مساءً
الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق

الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على خلية تابعة لـ”حزب الله” كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي جنوبي سوريا.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، تمكنت من القبض على خلية تابعة لـ “حزب الله”، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأضاف الدالاتي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين.

مشيراً إلى أنه خلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و 19 صاروخًا من طراز “غراد”، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وختم الدالاتي بيانه بأنه تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

    المزيد من أخبار العالم

    علم استراليا
    هيويت كابتن أستراليا في كأس ديفيز يقاوم الإيقاف بعد دفعه مسؤول مكافحة المنشطات
    الكرملين. رويترز
    الكرملين: لا اتفاق حتى الآن بشأن مكالمة محتملة بين بوتين وترامب
    علم السعودية
    الصندوق السعودي للتنمية يمنح سوريا 1.65 مليون برميل من النفط

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحزب الله يحملون لافتة ترفض تسليم السلاح للجيش اللبناني
    تسليم سلاح الحزب.. نائب ممانع يكشف المستور!
    تشارلي كيرك ودونالد ترامب
    ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: الآتي أعظم