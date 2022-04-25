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خطط سعودية لتحويل المملكة الى مركز عالمي بحلول 2030

25 - أبريل - 2022
أحد مطارات السعودية

أحد مطارات السعودية

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قال مسؤول إن السعودية تستهدف زيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى عشرة أمثال بحلول 2030 في الوقت الذي تتطلع فيه لمضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات.

وأعلنت الحكومة‭ ‬السعودية العام الماضي عن خطط لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030 لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، ولكن لم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل.

وتهدف الخطط إلى استثمار 500 مليار ريال “133.32 مليار دولار” في النقل والخدمات اللوجستية وهي جزء من سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وقال مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي محمد الخريصي إن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد القادمين إلى الأراضي السعودية، وقال لرويترز “لا نستهدف سوق الطيران العابر”.

وترغب الحكومة في زيادة الرحلات الدولية المباشرة إلى 250 من 99 حاليا لأسباب منها تعزيز قطاع السياحة الناشئ وتحويل المملكة إلى مركز تجاري رئيسي.

وتعني زيادة عدد الركاب إلى عشرة أمثال حدوث قفزة في حركة المرور العابر الدولية إلى 30 مليونا في عام 2030 ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين في عام 2019 أو 10 في المئة من حركة الركاب السنوية في المملكة، ارتفاعا من ثلاثة في المئة حاليا.

(الدولار = 3.7503 ريال)

    المصدر :
  • رويترز

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