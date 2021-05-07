خطف عدة طلاب في هجمات جنوب شرق نيجيريا ومقتل 10 أشخاص

قتل عشرة أشخاص بينهم شرطيان وخطف عدة طلاب في جنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة في منطقة تشكل مسرحا لتوتر انفصالي متزايد.

وهاجم مسلحون يوم أمس الخميس مركز الشرطة في أوبوسي في ولاية انامبرا حيث قام الشرطيون بالرد، وقال الناطق باسم شرطة الولاية ايكنغا توشوكو في بيان إن ”عنصري شرطة دفعا الثمن الأقسى“، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة المنفذين.

وأضرم المهاجمون أيضا النار في قسم من المركز وبسيارتين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي حادث منفصل، صدت قوات الأمن هجوما ضد مركز شركة أورلو في ولاية إيمو المجاورة، كما أضافت الشرطة.

وقتل 8 مهاجمين، كما قال مصدر في الشرطة المحلية، لكنه رافض الكشف عن اسمه.

ويشهد جنوب شرق نيجيريا منذ الأسابيع الماضية تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قوات الأمن وتنسبها السلطات إلى عناصر ”شعب بيافرا الأصلي“ وهي مجموعة انفصالية تنشط من أجل استقلال بيافرا.

وفي حادث آخر في المنطقة نفسها بجنوب شرق نيجيريا، في ولاية آبيا تم خطف طلاب وركاب حافلة من قبل مجهولين مسلحين يوم الأربعاء على طريق يؤدي الى ولاية إيمو المجاورة كما أعلنت الحكومة المحلية.

وقال مفوض الإعلام في ولاية آبيا جون أوكيي كالو إن طلابا من جامعة الولاية ”صادفوا عصابة مسلحة اقتادتهم إلى الغابة المجاورة مع ركاب آخرين لم تعرف هوياتهم“.

وأشار إلى أن ”اثنين من الطلاب تمكنا من الفرار لكن الآخرين لا يزالون محتجزين“.

وعمليات الخطف مقابل فدية تتكرر في نيجيريا، ففي وسط غرب وشمال غرب البلاد استهدفت في الأشهر الماضية طلابا وتلاميذ بالمئات.