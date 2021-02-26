خطف 317 طالبة في شمال غرب نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية، إن مسلحين مجهولين قاموا باختطاف 317 طالبة بهجوم على مدرسة تقع في بلدة جانجيبي شمال غرب البلاد اليوم الجمعة، في ثاني عملية خطف من نوعها خلال نحو أسبوع.

وأدى تصاعد أنشطة الحركات المتشددة المسلحة خلال الفترة الأخيرة إلى انهيار الأمن في شمال نيجيريا أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، حيث تفشت حوادث الخطف في المدارس.

وقالت الشرطة النيجيرية في بيان صادر عنها ”بدأت قيادة شرطة ولاية زامفارا بالتعاون مع الجيش الوطني تنفيذ عملية بحث وإنقاذ مشتركة من أجل إنقاذ 317 طالبة اختطفتهم عصابات مسلحة من مدرسة جانجيبي الحكومية الثانوية العلمية للبنات“.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لوسائل إعلام دولية إن انتشار حوادث الخطف يرجع في جانب منه إلى المبالغ الكبيرة التي تدفعها الحكومة في وقت سابق لخاطفين مقابل الإفراج عن أطفال، وهو ما تنفيه الحكومة.

وقال المفوض الإعلامي في ولاية زامفارا في تصريحات خاصة لوكالة رويترز للأنباء في وقت سابق، إن مسلحين أطلقوا النار بشكل متقطع في هجوم في وقت متأخر الليلة الماضية على المدرسة التي تم اختطاف الطالبات منها.

وفي الأسبوع الماضي قتل مسلحون مجهولون طالبا خلال هجوم ليلي على مدرسة في ولاية نيجر شمال وسط البلاد، وخطفوا إثر ذلك الهجوم 42 شخصا منهم 27 طالبا. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.