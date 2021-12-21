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خطوات تصعيدية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

21 - ديسمبر - 2021
أوضاع صعبة للأسرى الفلسطينيين

أوضاع صعبة للأسرى الفلسطينيين

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أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء،عن خطوات تصعيدية.

وقالت هيئة الأسرى في بيان صدر عنها، إنّ الحركة الأسيرة أعلنت عن خطوات تصعيدية ستبدأ الأربعاء، وتشتمل ترجيع وجبة الفطور ،وإغلاق الأقسام حتى الظهيرة.

وأكدت، أن هذه الخطوات تأتي للمطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لأكثر من 130 يوم، وأيضًا وقف الهجمة ضد سجن “نفحة”.

وطالبت الحركة الأسيرة، بتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الدامون.

ووجهت الحركة الأسيرة، نداءا عاجلا لكافة الفصائل والقوى والمؤسسات بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبوهواش، في ظل توارد أنباء خطيرة عن حالته الصحية..

وكانت إدارة سجون الاحتلال قررت إيقاف زيارة الأهالي لأسرى حماس في السجون”.

يذكر، أنّ أسير من حماس أقدم على طعن مدير سجن نفحة وأصابه بجراح طفيفة، انتقاماً للأسيرات المعزولات في السجون.

ومن جهتها، أوضحت جمعية واعد للأسرى، أنّ الأسرى في كافة السجون لديهم تعليمات واضحة بمواجهة الاعتداء الجسدي بالطريقة المناسبة وعدم تمرير مخطط فرض الواقع الجديد داخل السجون المنتهج بعد عملية نفق جلبوع.

وتابعت، أنّ الخطوات تأتي تمهيدا لبرنامج نضالي استراتيجي ستباشره الحركة الأسيرة في حال استمرت الهجمة بحق الأسيرات وأسرى سجن نفحة.

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