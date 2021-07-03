خطوة أمريكية لدعم الجيش الأفغاني

تواصل الولايات المتحدة عملية سحب قواتها من أفغانستان، تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن، وبنفس السياق تواصل البحث عن بدائل تسمح لها بمحاربة الارهاب في الدولة التي تزداد فيها المخاوف من سيطرة حركة طالبان عقب انسحاب الجيش الأمريكي.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أمس الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وافق على إنشاء مكتب تعاون أمني في قطر لدعم قوات الدفاع الوطني الأفغانية.

كما وافق الوزير على إنشاء وحدة القوات الأمريكية الأفغانية بقيادة الأدميرال البحري بيتر فاسيلي، على أن يكون مقر القيادة في كابل، ويدعمه العميد كورتيس بازارد، الذي سيقود مكتب الإدارة للتعاون الأمني ​​الدفاعي لأفغانستان.

سيكون مقر هذا المكتب الجديد في قطر وسيدير الدعم التمويلي للدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن ليشمل مستقبلا دعم صيانة الطائرات.

وأضاف كيربي أن التواجد الأمريكي المتبقي في أفغانستان سيركز على حماية التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في البلاد، ودعم المتطلبات الأمنية في مطار كابل، وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية ودعم جهود مكافحة الإرهاب.

وأشار كيربي إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن “وافق على نقل قيادة مهمتنا في أفغانستان من الجنرال سكوت ميلر للجنرال فرانك ماكينزي”، لافتا إلى أن الجنرال ميلر سيظل في أفغانستان لبضعة أسابيع للعمل على تدابير نقل السلطة للجنرال مكينزي”.

وأكد كيربي أن الجيش الأمريكي سلم السيطرة على قاعدة “باغرام” الجوية خارج كابل لقوات الدفاع الوطنية الأفغانية، واصفا الخطوة بأنها “معلم رئيسي في عملية الانسحاب”.