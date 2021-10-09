خطوة أمريكية لمراقبة العملات المُشفرة

تعتزم الإدارة الأمريكية إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن العملات المُشفرة كجزء من محاولة لوضع نهج على مستوى الحكومة لفئة الأصول الببضاء.

ونقلت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن أشخاص مُطلعين على الأمر قولهم إن التوجيه المُقترح ”سيُكلف الوكالات الفيدرالية دراسة، وتقديم توصيات بشأن مجالات التشفير ذات الصلة، بما في ذلك التنظيم المالي والابتكار والأمن القومي،“ مُشيرين إلى أن المبادرة لا تزال قيد الدراسة.

ووفقًا للمصادر، فإن المبادرة ستهدف أيضًا إلى تنسيق عمل الوكالات بشأن العملات الرقمية في جميع أنحاء السلطة التنفيذية.

وأكدت أن الخطة المُقترحة ستدفع الإدارات التي أولت اهتمامًا ضئيلًا للعملات المُشفرة إلى التركيز أكثر على هذا الشأن، وأوضحت أن المسؤولين نظروا أيضًا في ضرورة وضع خوارزمية تشفير مُتخصصة (Crypto Czar) في البيت الأبيض، لتكون مسؤولة عن القضية.

وأشارت إلى أن المبادرة تُعد جزءًا من محاولة البيت الأبيض صياغة إستراتيجية شاملة للرموز الرقمية، والتي أصبحت مصدر قلق متزايد للمنظمين، حيث أصبحت شائعة بشكل كبير لدى المواطنين العاديين.

لا قرار حتى الآن

وقال مصدران إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إصدار الأمر التنفيذي حتى الآن.

لكن مسؤولًا في الإدارة الأمريكية صرح بأنه حتى إذا لم يتحرك الرئيس، جو بايدن، قُدمًا في ذلك، فستظل الإدارة تُعلن عن إستراتيجيتها الشاملة للعملات المُشفرة.

وذكرت ”بلومبيرغ“ أن المُنظمين الماليين المُعيَّنين من قِبل بايدن يتبنون نبرة حادة بشكل متزايد بشأن سوق التشفير المزدهر، حيث يسعون إلى تكثيف الرقابة على فئة الأصول.

وأعرب المنظمون عن مخاوفهم بشأن نقص حماية المُستثمرين والمخاطر المُحتملة على الاستقرار المالي، حيث تضخم السوق إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وفقًا للوكالة الأمريكية.

وتتصارع وكالات الأمن القومي بالتعاون مع الإدارة أيضًا مع قضايا كبرى تُهدد الأمن في البلاد بسبب العملات الرقمية، حيث يتم استخدامها في النشاطات غير المشروعة.

وأشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في السيطرة والمراقبة على سوق العملات المُشفرة – على الرغم من أنها تأخرت قليلًا -أطلقت وزارة العدل، يوم الأربعاء الماضي، فريق تنفيذ وطنيًا مختصًا للتحقيق في إساءة استخدام العملة المُشفرة، ومقاضاة مرتكبيها.

توضيح المسؤوليات

وقالت المصادر إن مسودة المبادرة المُقترحة التي تم تعميمها بين كبار المسؤولين والمنظمين، ستوضح مسؤوليات مُختلف الوكالات، وتُكلفها بفحص الموضوعات ذات الصلة، وتقديم تقارير عن النتائج التي تم التوصل إليها.

وستتطلب خطة العمل علي تطبيق القرار مُشاركة مجموعة من البيروقراطيات، من وزارة الخزانة، والمنظمين الماليين، إلى وزارة التجارة، ومؤسسة العلوم الوطنية، ووكالات الأمن القومي.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله: ”سواء تم ذلك في نهاية المطاف بأمر تنفيذي أو بأي وسيلة أخرى، فإن هدف البيت الأبيض هو اتباع نهج موحد للعملات المُشفرة، بدلًا من اتباع نهج مُخصص للاستقرار المالي، والأمن القومي، وقضايا التمويل غير المشروع خلال الأشهر التسعة الأولى لبايدن في منصبه.“

وأضاف المسؤول، أن الإدارة تُريد أيضًا من الوكالات ذات الصلة فحص التشفير في مجالات السياسة الأخرى، بما في ذلك حماية المُستهلك، وسياسة المنافسة، والبحث والابتكار.

والجدير بالذكر أن صانعي السياسة في واشنطن كافحوا لسنوات للتوصل إلى نهج شامل للإشراف على الأصول الرقمية.

فعلى سبيل المثال، تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن العديد من الرموز هي في الواقع عقود استثمار تقع ضمن اختصاصها.

في الوقت نفسه، تحتفظ لجنة تداول السلع الآجلة بعلامات تبويب على مُشتقات العملات المُشفرة، بينما تُطالب الوكالات من دائرة الإيرادات الداخلية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، ببعض الاختصاصات.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أنه من المرجح أن توصي مجموعة من المنظمين الأمريكيين بقيادة وزيرة الخزانة، جانيت يلين، بأن يلعب المنظمون المصرفيون دورًا رائدًا في الإشراف على مُصدري العملات المُستقرة، وهي جزء مهم من سوق العملات الرقمية.

لا توجد خبرة

وفي هذا الصدد، قال مصدر مُطلع على عمل الإدارة الأمريكية إن أحد التحديات التي واجهها البيت الأبيض في صياغة خطته المقترحة هي أنه يفتقر إلى موظف كبير لديه خبرة عميقة في العملات المُشفرة.

وأشار إلى أنه يتم تنسيق الجهود في هذا الشأن بقيادة المجلس الاقتصادي الوطني، ومجلس الأمن القومي.

من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن نائب مستشار الأمن القومي، داليب سينغ، المُخضرم في وزارة الخزانة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يُشارك بشكل مباشر في العمل.

وأضاف أن هناك أيضًا مسؤولًا في وزارة الخزانة كان قد قاد جهود سياسة العملة المُشفرة في الوزارة، ويُركز حاليًا على هذه القضايا.

وأشار إلى أن ”تيم وو، المساعد الخاص للرئيس للتكنولوجيا وسياسة المنافسة، لديه معرفة في هذا المجال“.

لكنه يُمنع من العمل على العملات المشفرة بسبب ممتلكاته الشخصية، والتي تضمنت ما بين مليون دولار و 5 ملايين دولار من ”البيتكوين“، وما يصل إلى 250 ألف دولار في ”فيليكوين“، اعتبارًا من الوقت الذي قدم فيه إفصاحاته المالية في وقت سابق من هذا العام، وفق سينغ.