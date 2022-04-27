خطوة أمريكية لمساعدة تايوان على استعادة وضع مراقب بمنظمة الصحة العالمية

أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون يدعو وزارة الخارجية إلى تقديم خطة لمساعدة تايوان على استعادة وضعها كمراقب في منظمة الصحة العالمية، في مسعى لدعم الجزيرة التي تواجه ضغوطا من الصين.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بتأييد 425 صوتا ودون أصوات رافضة وأرسله إلى البيت الأبيض لأن مجلس الشيوخ أقره بالفعل في أغسطس آب. وتوقع مساعدون بالكونجرس أن يوقع الرئيس جو بايدن على الإجراء ليصبح قانونا.

استُبعدت تايوان من معظم المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بسبب اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة أحد أقاليمها وليست دولة منفصلة.

ويوجه الإجراء الأمريكي وزير الخارجية لوضع استراتيجية لحصول تايوان على صفة مراقب في جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية.

وجُردت تايوان من هذا الوضع في عام 2017.

ورفعت تايوان مستوى التأهب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا خشية أن تتخذ بكين خطوة مماثلة ضد الجزيرة، ولكنها لم تعلن رصد أي مؤشرات على أن هذا يوشك على الحدوث.