السبت 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطوة أميركية تُربك التوازن الدولي.. واشنطن تتحدى أحقية أمريكا اللاتينية بمنصب الأمين العام

منذ ساعتين
الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة

A A A
طباعة المقال

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها ستنظر في اختيار مرشحين من حول العالم لتولي منصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وهي خطوة قد تثير غضب دول أمريكا اللاتينية التي تعتقد أن هذا دورها لتقديم قائد للمنظمة الدولية.

وسيُنتخب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة العام المقبل لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في أول يناير كانون الثاني 2027. وعادة ما تتناوب المناطق على هذا المنصب، وتأتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رأس القائمة هذه المرة.

وقالت دوروثي شيا، نائبة المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة “نعتقد أن عملية الاختيار لمثل هذا المنصب المهم يجب أن تكون قائمة على الجدارة البحتة مع أكبر عدد ممكن من المرشحين.. ومن هذا المنطلق، تدعو الولايات المتحدة المرشحين من جميع المجموعات الإقليمية”.

وسيبدأ السباق رسميا عندما يرسل مجلس الأمن المكون من 15 عضوا ورئيس الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا رسالة مشتركة بحلول نهاية هذا العام لطلب الترشيحات، على أن يُرشَّح المتنافسون من قبل إحدى الدول الأعضاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا
مبعوث بوتين: موسكو وكييف وواشنطن "قريبون جداً" من حل دبلوماسي لإنهاء الحرب
البيت الأبيض
البيت الأبيض ينفي لقاء وشيك بين ترامب وكيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية
حدود ليتوانيا وبيلاروسيا
ليتوانيا تغلق مطاراتها وحدودها مع بيلاروسيا بعد "غزو مناطيد التهريب"!

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك