خطوة أميركية تُربك التوازن الدولي.. واشنطن تتحدى أحقية أمريكا اللاتينية بمنصب الأمين العام

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها ستنظر في اختيار مرشحين من حول العالم لتولي منصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وهي خطوة قد تثير غضب دول أمريكا اللاتينية التي تعتقد أن هذا دورها لتقديم قائد للمنظمة الدولية.

وسيُنتخب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة العام المقبل لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في أول يناير كانون الثاني 2027. وعادة ما تتناوب المناطق على هذا المنصب، وتأتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رأس القائمة هذه المرة.

وقالت دوروثي شيا، نائبة المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة “نعتقد أن عملية الاختيار لمثل هذا المنصب المهم يجب أن تكون قائمة على الجدارة البحتة مع أكبر عدد ممكن من المرشحين.. ومن هذا المنطلق، تدعو الولايات المتحدة المرشحين من جميع المجموعات الإقليمية”.

وسيبدأ السباق رسميا عندما يرسل مجلس الأمن المكون من 15 عضوا ورئيس الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا رسالة مشتركة بحلول نهاية هذا العام لطلب الترشيحات، على أن يُرشَّح المتنافسون من قبل إحدى الدول الأعضاء.