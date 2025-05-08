خطوة أولى في حرب الرسوم.. أمريكا وبريطانيا تتفقان على صفقة تجارية مخففة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة على الصادرات البريطانية ويوسع بشكل متواضع نطاق وصول كلا البلدين إلى المنتجات الزراعية ويخفض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.

وهذا الاتفاق المبدئي هو الأول من بين عشرات الاتفاقات لخفض الرسوم الجمركية التي يحاول ترامب التوصل إليها في الأسابيع المقبلة بعد أن فاجأ الاقتصاد العالمي بضرائب جديدة باهظة على الواردات في محاولة لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة ولتقليص العجز في تجارة السلع البالغ 1.2 تريليون دولار.

لكن ترامب قلل من أهمية الاتفاق مع بريطانيا باعتباره نموذجا لمفاوضات أخرى، قائلا إن بريطانيا “أبرمت اتفاقا جيدا” وإن العديد من الشركاء التجاريين الآخرين قد ينتهي بهم الأمر إلى فرض رسوم جمركية نهائية أعلى بكثير بسبب فائضهم التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.

وفي أبريل نيسان، فرض ترامب رسوما جمركية مضادة تصل إلى 50 بالمئة على بضائع من 57 شريكا تجاريا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ثم أوقفها بعد أيام لإتاحة الوقت للمفاوضات. وفي الوقت نفسه، فرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات، وألغى جميع الإعفاءات من رسوم الصلب والألمنيوم، معلنا عن تحقيقات جديدة في رسوم الأدوية والنحاس والأخشاب وأشباه الموصلات.

وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع ستارمر الذي شارك عبر مكبر صوت الهاتف، أشاد الزعيمان بالخطة باعتبارها “اتفاقا يمثل انفراجة” ويخفض متوسط الرسوم الجمركية البريطانية على البضائع الأمريكية إلى 1.8 بالمئة من 5.1 بالمئة.

وقال ترامب “إن ذلك يفتح لنا سوقا هائلة”.

وذكر ستارمر عبر الهاتف “إنه يوم تاريخي مذهل حقا. وسيعزز هذا التبادل التجاري بين بلدينا، ولن يحمي الوظائف فحسب، وإنما سينشئها أيضا ويفتح آفاقا جديدة للوصول إلى الأسواق”.

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من المستثمرين لإبرام صفقات لتهدئة حرب الرسوم الجمركية، بعد أن قلبت سياسات ترامب، التي اتسمت بالفوضوية في أغلبها، التجارة العالمية رأسا على عقب مع الحلفاء والأعداء على حد سواء، مهددة بتأجيج التضخم والتسبب في ركود اقتصادي.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو حل الحظر التجاري الفعلي بين الولايات المتحدة والصين، برسوم جمركية بنسبة 145 بالمئة و125 بالمئة على التوالي من كل جانب.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات في سويسرا يوم السبت. وذكر ترامب أن هذه المحادثات ستكون مهمة، أكثر من مجرد تقريب للعلاقات، وأنه يعلم أن مستويات الرسوم الجمركية ستنخفض.