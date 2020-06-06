خطوة ستثير مخاوف أوروبا..خفض كبير للقوات الأمريكية في ألمانيا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن مسؤول أميركي كبير، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، في خطوة من المرجح أن تثير مخاوف في أوروبا بشأن التزامات الولايات المتحدة بالقارة.

وستقلص هذه الخطوة عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا من 34500 جندي حاليا إلى 25 ألف جندي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا من جانب الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، وليس لها علاقة بالتوترات بين ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أحبطت خطة ترامب لاستضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية إن الجنود الذين سيتم سحبهم سيرسلون إلى مناطق أخرى، بعضهم إلى بولندا والبعض إلى “دول أخرى حليفة”، في حين سيعود البعض إلى الولايات المتحدة.

وأضاف هذا المسؤول إن الحاجة لوجود هذه القوة الكبيرة في ألمانيا تراجعت نتيجة الزيادة العامة في الإنفاق الدفاعي من قبل حلف شمال الأطلسي، الذي تقوده أميركا.

وقال المسؤول إن أوامر هذا التغيير وردت في مذكرة وقعها في الآونة الأخيرة مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة بدأت العمل بشأن هذه الخطة في سبتمبر، وانتهت للتو من استكمالها.