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خطوة في طريق إحياء العلاقات.. فنزويلا وكولومبيا تتبادلان السفراء

منذ ساعتين
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في خطوة لإحياء العلاقات المقطوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قامت فنزويلا وكولومبيا الخميس 11 آب بتعيين سفير لكل منهما لدى الأخرى.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تنصيب “غوستافو بيترو”، أول رئيس يساري لكولومبيا، الذي أعرب عن نيته تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا.

وعيّن الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” وزير الخارجية الأسبق “فليكس بلاسينسيا” سفيرًا في بوغوتا، واصفًا إياه بأنه “رجل يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة”.

كما عيّن بترو عضو مجلس الشيوخ السابق “أرماندو بنديتي” سفيرًا لكولومبيا في كراكاس.

الى ذلك، ذكر مادورو أنّ نائبة الرئيس “ديلسي رودريجيز” ستكون مسؤولة عن صياغة خطة لإعادة فتح حدود فنزويلا مع كولومبيا وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتشترك الدولتان في أكثر من 2500 كيلومتر من الحدود.

وقطعت كراكاس العلاقات مع بوغوتا في أوائل عام 2019 بعدما حاول أعضاء من المعارضة الفنزويلية العبور من الأراضي الكولومبية بشاحنات محمّلة بالأغذية والأدوية.

وقالت حكومة مادورو إن المساعدة تخفي محاولة انقلاب قامت بها المعارضة بدعم من واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

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