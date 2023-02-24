خطوة لافتة.. السويد تعلن عن حزمة عسكرية لأوكرانيا تضم دبابات "ليوبارد 2"

انضمت السويد إلى حلفاء أوكرانيا في تقديم الدعم العسكري اللازم لكييف لموجهة التقدم الروسي في الذكرى الأولى للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعلن رئيس الوزراء السويدي “أولف كريسترسون” (الجمعة 24-2-2023) عن تقديم بلاده دعماً عسكرياً لأوكرانيا من خلال دبابات ليوبارد 2 السويدية.

وأضاف كريسترسون “تتضمن الحزمة العسكرية اليوم أيضًا مكونات دفاع جوي أخرى… سنواصل مساعدة أوكرانيا على كسب الحرب”.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكيبعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف إن بولندا أرسلت أربع دبابات ليوبارد إلى كييف بالفعل ومستعدة لإرسال المزيد بسرعة.

وقال مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي “تقف بولندا وأوروبا في صفكم. لن نترككم بكل تأكيد، سندعم أوكرانيا حتى تحقق النصر التام على روسيا”.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني،اليوم الجمعة فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.