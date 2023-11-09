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خطوة لافتة في المملكة المتحدة.. برلمان ويلز يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

منذ ساعة واحدة
برلمان ويلز

برلمان ويلز

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صوت برلمان ويلز بالأغلبية لصالح اقتراح يدعو إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد قصفاً إسرائيلياً متواصلاً منذ أكثر من شهر.

واللافت في قرار البرلمان الويلزي، هو أنه يعتبر الخطوة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة وأوروبا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، مما يزيد من حجم الضغوطات على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف مماثل.

وقد حصل الاقتراح الذي تقدم به حزب Plaid Cymru على 24 صوتًا مؤيدًا و19 معارضًا وامتناع 13 عن التصويت.

كما أيد الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وعدد من أعضاء حزب العمال اقتراح وقف إطلاق النار.

على الرغم من أن ويلز هي جزء من المملكة المتحدة، إلا أن لديها حكم نصف ذاتي من خلال البرلمان الويلزي في كارديف.

وتمتلك ويلز نظامًا قانونيًا وتشريعيًا مستقلًا في بعض القضايا. ومع ذلك، يظل الاتحاد مع إنجلترا في إطار المملكة المتحدة جزءًا أساسيًا من الترتيبات السياسية.

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