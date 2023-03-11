خطير حقاً.. فيديو لضربة أوكرانية تمحو منظومة دفاع روسية متطورة

تمكنت قوات الدفاع الأوكرانية من القضاء على منظومة صواريخ “بوك” الروسية المتطورة أرض-جو، في واحد من أحدث العمليات التوي تشنها القوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “كلاش ريبورت” على تويتر، كيف تمكن لواء المدفعية 44 الأوكراني في منطقة زاباروجيا. من تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي Buk-M2.

ويظهر المقطع الذي تم تصويره من الجو، كيف انفجر نظام الصواريخ الروسي إثر تلقيه ضربة دقيقة من المدفعية الأوكرانية.

وقالت مصادر إن النظام الذي تستخدمه القوات الروسية في أوكراينا يمكن أن يكون أحدث نسخة من نظام “بوك” الذي يعود للحقبة السوفيتية، وهو نظام صواريخ أرض-جو 9K37M3 Buk-M3 .

و”بوك” نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الدفع ومتوسط المدى، مصمم لمواجهة صواريخ كروز والقنابل الدقيقة، وقذائف الطائرات بدون طيار.

ويمكن لنظام الصواريخ هذا، تنفيذ مهامه بشكل مستقل، أوكجزء من وحدة دفاع جوي يتحكم فيها نظام آلي للصواريخ المضادة للطائرات.

Russian Buk-M2 air defence system destroyed by Ukrainian 44th Artillery Brigade in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/e1oktPA88N — Clash Report (@clashreport) March 11, 2023