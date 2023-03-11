السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطير حقاً.. فيديو لضربة أوكرانية تمحو منظومة دفاع روسية متطورة

منذ 36 دقيقة
جندي من الجيش الأوكراني

جندي من الجيش الأوكراني (رويترز)

A A A
طباعة المقال

تمكنت قوات الدفاع الأوكرانية من القضاء على منظومة صواريخ “بوك” الروسية المتطورة أرض-جو، في واحد من أحدث العمليات التوي تشنها القوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “كلاش ريبورت” على تويتر، كيف تمكن لواء المدفعية 44 الأوكراني في منطقة زاباروجيا. من تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي Buk-M2.

ويظهر المقطع الذي تم تصويره من الجو، كيف انفجر نظام الصواريخ الروسي إثر تلقيه ضربة دقيقة من المدفعية الأوكرانية.

وقالت مصادر إن النظام الذي تستخدمه القوات الروسية في أوكراينا يمكن أن يكون أحدث نسخة من نظام “بوك” الذي يعود للحقبة السوفيتية، وهو نظام صواريخ أرض-جو 9K37M3 Buk-M3 .

و”بوك” نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الدفع ومتوسط المدى، مصمم لمواجهة صواريخ كروز والقنابل الدقيقة، وقذائف الطائرات بدون طيار.

ويمكن لنظام الصواريخ هذا، تنفيذ مهامه بشكل مستقل، أوكجزء من وحدة دفاع جوي يتحكم فيها نظام آلي للصواريخ المضادة للطائرات.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم بريطانيا
"11 مليار إسترليني".. بريطانيا تعتزم منح الشركات إعفاء ضريبيا لثلاث سنوات
شعار بنك وادي السيليكون الأمريكي
تحرك بريطاني رسمي بعد انهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي
مقاتلة متطورة من طراز سوخوي-35
إيران تبرم اتفاقا لشراء مقاتلات سوخوي-35 الروسية

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
طقس لبنان
المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!