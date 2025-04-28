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خفر السواحل الأمريكي يتحقق في حادث تحطم عبارة فلوريدا الذي خلف قتيلاً ومصابين

منذ ساعة واحدة
خفر السواحل الأمريكي

خفر السواحل الأمريكي

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قال مسؤولون محليون إنه تم الإبلاغ عن إصابة عدد من الأشخاص في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية بعد تحطم عبارة بالقرب من جسر ميموريال كوزواي بالمدينة مساء أمس الأحد.

وأضافوا أن العبارة التي كانت تقل أكثر من 40 شخصا صدمها قارب فر من مكان الحادث.

وذكرت حكومة مدينة كليرووتر أن شخصا لقى حتفه متأثرا بإصابته في الحادث.

وقالت شرطة كليرووتر على مواقع التواصل الاجتماعي “جميع الإصابات ناجمة عن اصطدام العبارة. فر القارب الذي اصطدم بالعبارة من مكان الحادث”.

وقالت الشرطة إن “حادث التصادم وقع لعبارة كليرووتر التي كان على متنها أكثر من 40 شخصا”، مضيفة أنه تم إخطار المستشفيات القريبة وأن خفر السواحل الأمريكي سيتولى التحقيق في الحادث.

وأضافت الشرطة أن “العبارة رست على شريط رملي جنوبي جسر ميموريال كوزواي مباشرة. وتم إجلاء جميع المصابين والركاب”.

    المصدر :
  • رويترز

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