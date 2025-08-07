الجمعة 13 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
خفر السواحل: مقتل 2 في تحطم طائرة هليكوبتر في نهر مسيسبي

منذ ساعة واحدة
خفر السواحل الفلبيني

قال جوناثان ليندبرج المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن طائرة هليكوبتر تحطمت فوق بارجة في نهر مسيسبي اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل راكبين كانا على متن الطائرة.

وأضاف أن حركة النقل النهري توقفت بالقرب من مدينة ألتون في ولاية إيلينوي.

وأوضح أن النيران اشتعلت بالبارجة التي لم يكن على متنها أي فرد وأن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق.

وأضاف أن النهر أغلق في المسافة بين الميلين 199 و201 بينما بدأ مسؤولون التحقيق في أسباب الحادث والتأكد من عدم وجود حطام بالنهر.

وأشار ليندبرج إلى أن موعد استئناف الحركة بالنهر ليس معروفا.

ونهر مسيسبي ممر رئيسي للسفن الناقلة للغلال والحبوب وغيرهما من السلع.

