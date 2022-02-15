خلال أسبوع.. رابع زلزال يضرب موقع نووي في كوريا الشمالية

ضرب زلزال بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، وهو رابع زلزال يضرب المنطقة خلال أقل من أسبوع.

وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إن قوة الزلزال بلغت 2.5 على مقياس ريختر، على بعد 38 كيلومترا شمال وشمال غرب كيلجو، بإقليم هام-غيونغ الشمالي في الساعة 6:52 صباحا، وفقا لوكالة “يونهاب”.

كان مركز الزلزال عند خط عرض 41.29 درجة شمالا وخط طول 129.23 درجة شرقا على عمق 29 كم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.

وجاء الزلزال الأخير في أعقاب زلزالين خفيفين بقوة 2.3 على مقياس ريختر أمس الاثنين، والآخر بقوة 3.1 درجة يوم الجمعة، وكلها كانت زلازل طبيعية.

ومنذ عام 1978، ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوة درجتين أو أكثر المناطق بالقرب من “كيلجو”، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة والذي وقع في 23 سبتمبر/أيلول من عام 2017 هو أقواها.

وبشكل عام، تم الإبلاغ عن 8 زلازل بقوة درجتين أو أكثر في شبه الجزيرة الكورية هذا العام، حتى الآن.