خلال أيام.. زيارة مرتقبة لوكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان (الثلاثاء 23-8-2022) إنها ستزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، في غضون أيام إذا نجحت المحادثات من أجل السماح بهذه الزيارة.

ونقل بيان الوكالة عن مديرها العام رافائيل جروسي قوله “أواصل التشاور بنشاط كبير ومكثف مع جميع الأطراف… ومن المتوقع أن تتم المهمة (إلى زابوريجيا) في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا نجحت المفاوضات الجارية”.

من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة حذرت السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف في اجتماع في الأسبوع الماضي من تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا، وإنها طلبت من روسيا وقف عملياتها العسكرية داخل أو بالقرب من محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال المتحدث في بيان إن أنتونوف حضر إلى الوزارة يوم 18 أغسطس آب وإن الولايات المتحدة دعت روسيا خلال الاجتماع إلى “وقف جميع العمليات العسكرية داخل أو بالقرب من المنشآت النووية الأوكرانية وأن تعيد إلى أوكرانيا السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس كانوا قد أكدوا الأحد الماضي خلال محادثات هاتفية على أهمية ضمان سلامة المنشآت النووية الأوكرانية.