خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أكد وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، أن بلاده ستنضم للدول التي ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء لوك فريدن قد ذكر أمس أن دوقية لوكسمبورغ الكبرى، تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد فريدن أنهم “مقتنعون بأن حل الدولتين سيتيح تحقيق سلام دائم في المنطقة”، وأوضح “لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها”، لكنها خطوة تُثبت أن هذا الحل “لا يزال ممكنا”.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة، بعد نص أعدته فرنسا والمملكة العربية السعودية بهذا الشأن.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح “إعلان نيويورك” الذي يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين قبل اجتماعها المقرر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وفي أول رد فعل على ذلك الإعلان رحبت السلطة الفلسطينية بقرار لوكسمبورغ، ودعت بقية بلدان العالم لخطوة مماثلة.

ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان الموقف بـ”الشجاع”، موضحة أنه “ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويندرج في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والسلام وفقا لمبدأ حل الدولتين”.