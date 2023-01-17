خلال احتجاجات في ألمانيا.. القبض على الناشطة البيئية جريتا تونبري

قالت الشرطة الألمانية إنها ألقت القبض على الناشطة البيئية السويدية الشابة جريتا تونبري ونشطاء آخرين الثلاثاء خلال احتجاجات على هدم قرية لويتسرات لكن سيُفرج عنهم جميعا في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة آخن “لا داعي لاحتجازهم لأيام، قد يستغرق الأمر ساعات أو يطلق سراحهم فورا”.

واعتقلت تونبري أثناء احتجاجها عند منجم فحم مكشوف يقع على بعد نحو تسعة كيلومترات عن لويتسرات.

وجرى الاتفاق على هدم القرية التي تقع في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية بين الحكومة وشركة آر.دبليو.إي على أن تهدم شركة الطاقة العملاقة لويتسرات مقابل خروجها من أنشطة الفحم بوتيرة أسرع وإنقاذ خمس قرى كان من المقرر هدمها.

ويقول النشطاء إنه ينبغي على ألمانيا الكف عن تعدين الفحم والتركيز على توسيع استخدام الطاقة المتجددة.

وألقت تونبري كلمة أمام حوالي ستة آلاف محتج تحركوا صوب لويتسرات السبت، ووصفت توسيع المنجم بأنه “خيانة للجيل الحالي وللأجيال القادمة.

“ألمانيا واحدة من أكثر الدول تسببا في الانبعاثات الملوثة ويجب محاسبتها”.