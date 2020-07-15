خلال الـ “24 ساعة” الماضية.. الإمارات تسجل “صفر” وفيات بفيروس كورونا

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء فيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأشاد بن زايد بالجهود التي بذلها القطاع الصحي في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض”كوفيد – 19″.

وقال في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم، وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب “كوفيد 19″ في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية”.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات 55 573 حالة إصابة، توفي منهم 335 شخصا.

وظهرت الإمارات في تقرير نشرته مجلة TIME الأميركية عن 11 دولة اعتبرها القيّمون على “تايم” الشهيرة باستقصاءاتها، أفضل من كافح “كورونا” المستجد وتعامل معه بين دول العالم حتى الآن، وهي الإمارات العربية المتحدة، والسبب “أنها نجحت باحتواء التفشي.

من الحيثيات والموجبات التي اعتمدتها “تايم” لاختيار الإمارات في لائحتها التي ضمت ألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وإيسلندا والأرجنتين وكندا، هو بحسب ما نشره موقع المجلة “اتخاذها تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، وإعلان الحجر العام وحظر التجول، ومنع الاحتفالات والتجمهر، وقيامها بحملات تنظيف وتعقيم، حدت من الوفيات لأقل من 300 حالة، وفرضها غرامة تعادل 5.500 دولار على من ينشر معلومات طبية بشأن الفيروس تتعارض مع البيانات الرسمية” لمنع انتشار الشائعات.