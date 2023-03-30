خلال الـ24 ساعة.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية جنوب دمشق

لم تمضِ أربع وعشرون ساعةً على الاستهداف الذي طالب مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق، حتى هزت أجواء المدينة من جديد أصوات انفجارات في منتصف ليل الخميس الجمعة ناتجة عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في المنطقة الواقع ما بين قطنا وجديدة عرطوز جنوب غرب العاصمة دمشق، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فقد سمعت أصوات انفجارات متتالية في المنطقة، ناجمة عن استهداف مستودع أسلحة وذخائر، فيما تمكنت صواريخ الدفاع الجوي السوري من إسقاط صاروخ إسرائيلي واحد على الأقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن هذه المرة الثامنة التي تستهدف إسرائيل الأراضي السورية منذ بداية العام الجديد 2023.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن إسرائيل جددت قصفها للأراضي السورية للمرة الخامسة خلال شهر آذار الجاري، حيث استهدفت بالصواريخ، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، مواقع للميليشيات التابعة لإيران جنوب العاصمة السورية دمشق، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة كفرسوسة وسط اشتعال للنيران قرب المتحلق الجنوبي للعاصمة، كما سمعت الانفجارات بعنف أيضاً في حي الميدان الملاصق لكفرسوسة، وحاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للقصف.

وتسبب القصف بتدمير موقع واحد على الأقل للميليشيات وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوفهم، كما تسبب أيضاً بإصابة عناصر في قوات النظام.