خلال انسحابهم من أفدييفكا.. قوات روسية تأسر بعض الجنود الأوكرانيين

أسرت القوات الروسية بعض الجنود الأوكرانيين خلال انسحابهم من أفدييفكا اليوم السبت، وفق تقرير لرويترز، نقلا عن جنرال أوكراني.

وأعلن البريجادير جنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي اليوم السبت أن روسيا أسرت بعض الجنود الأوكرانيين في أثناء انسحابهم من بلدة أفدييفكا.

وكتب تارنافسكي على تيليجرام “في المرحلة الأخيرة من عملية (الانسحاب)، وتحت ضغط من قوات العدو الساحقة، تم أسر عدد من الجنود الأوكرانيين”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية انتقلت الآن إلى خط الدفاع الثاني بالقرب من أفدييفكا.

وحسنت القوات الروسية مواقعها على الخطوط الأمامية في مناطق مختلفة منها منطقة دونيتسك الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها حسنت مواقعها على الخطوط الأمامية في أربع مناطق مختلفة منها منطقة دونيتسك الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وكان قائد الجيش الأوكراني الجديد قد قال في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدة أفدييفكا المدمرة بشرق البلاد مما يمهد الطريق لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو أيار 2023 عندما استولت على مدينة باخموت.

وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مما وصفه بنقص الأسلحة “المصطنع” في أوكرانيا، معتبرا أنه يعزز موقف بوتين.

وقال زيلينسكي اليوم السبت إن عدم حصول بلاده على الأسلحة يعزز موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن “لسوء الحظ فإن إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنعة فيما يتعلق بالأسلحة، خاصة في ظل العجز في المدفعية والقدرات (من الأسلحة) بعيدة المدى، يسمح لبوتين بالتكيف مع الوتيرة الحالية للحرب”.

وأشار إلى بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا، والتي انسحبت منها القوات الأوكرانية إذ تواجه أوكرانيا نقصا حادا في الذخيرة، مع تأخير الكونجرس المساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر.

وقال “لا تسألوا أوكرانيا متى ستنتهي الحرب. اسألوا أنفسكم، لماذا لا يزال بوتين قادرا على الاستمرار فيها؟”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدة أفدييفكا شرق البلاد، بعد نقص الذخيرة، وفق بيان للجيش الأوكراني.