خلال حفل للهالوين غرب أوكلاهوما.. إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار!

أفادت صحيفة “ذا أوكلاهومان” بأن خمسة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بحفل الهالوين غرب أوكلاهوما، فيما تجري الشرطة تحقيقات معمقة لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت الصحيفة أن “الشرطة تحقق في إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بحفل الهالوين”.

وأضافت أن “إطلاق النار وقع مساء الجمعة في حفل في الفناء الخلفي لمنزل خاص حيث تجمع أكثر من 30 مراهقا”.

كما أوضحت أن “من بين المصابين الخمسة، نقل ثلاثة إلى المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في إطار التحقيقات الجارية، ولم تشارك الشرطة أي معلومات حول المشتبه بهم المحتملين.