الأحد 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال حفل للهالوين غرب أوكلاهوما.. إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 11:57 مساءً
إطلاق نار بحفل الهالوين غرب أوكلاهوما

إطلاق نار بحفل الهالوين غرب أوكلاهوما

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة “ذا أوكلاهومان” بأن خمسة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بحفل الهالوين غرب أوكلاهوما، فيما تجري الشرطة تحقيقات معمقة لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت الصحيفة أن “الشرطة تحقق في إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بحفل الهالوين”.

وأضافت أن “إطلاق النار وقع مساء الجمعة في حفل في الفناء الخلفي لمنزل خاص حيث تجمع أكثر من 30 مراهقا”.

كما أوضحت أن “من بين المصابين الخمسة، نقل ثلاثة إلى المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في إطار التحقيقات الجارية، ولم تشارك الشرطة أي معلومات حول المشتبه بهم المحتملين.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخارجية الروسية
    روسيا تندد باستخدام أمريكا "القوة العسكرية المفرطة" في البحر الكاريبي
    علم ليبيا
    حبس وزير التعليم المكلف في حكومة طرابلس على ذمة التحقيق لإضراره "بالمصلحة العامة"
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    ترامب يهدد بتدخل عسكري أمريكي في نيجيريا بسبب معاملة المسيحيين

    الأكثر قراءة

    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
    توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله
    الرئيس جوزاف عون
    توضيح من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه!