خلال دقائق.. زيادة في ثروات أغنى أغنياء العالم بعد قرار ترامب

ما إن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 90 يوماً، حتى شهدت ثروات أغنى أغنياء العالم ارتفاعاً قياسياً في غضون دقائق.

ففي دقائق، ارتفعت تلك الثروات 304 مليارات دولار، وفق ما أكدت بيانات مؤشر بلومبرغ.

فقد حقق رجل الأعمال إيلون ماسك، أكبر قدر من المال من ارتفاع أسعار الأسهم التي أعقبت قرار ترامب، إذ ارتفعت ثروته الصافية بمقدار 36 مليار دولار بعد أن قفز سعر سهم تيسلا بنسبة 23%.

كما زادت ثروة رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ بمقدار 26 مليار دولار، ورئيس شركة التكنولوجيا إنفيديا، جينسن هوانغ، بمقدار 15.5 مليار دولار.

ليرتفع بالتالي إجمالي صافي رأسمال ثروات أغنى أغنياء العالم بمقدار 304 مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في تاريخ مؤشر المليارديرات على الإطلاق!

أغنى 3 في العالم

وكانت الرسوم التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من كافة دول العالم أدت الأسبوع الماضي إلى خسائر فادحة بالنسبة لأغنى 3 رجال في العالم.

إذ محيت 30.9 مليار دولار من صافي ثروة صديقه ماسك، وكبدت جيف بيزوس مؤسس أمازون خسائر بقيمة 23.49 مليار دولار.

كما تسببت بخسارة زوكربيرغ 27.34 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

كذلك، عانى أغنى 500 شخص في العالم من أكبر خسارة في يومين سجلها المؤشر على الإطلاق.

لكن تراجع ترامب، أمس الأربعاء، وإعلانه تعليق جانب من الرسوم على شركاء بلاده التجاريين أعاد الروح إلى سوق الأسهم، الذي عانى على مدى الأيام الماضية من خسائر وتراجع ملحوظ.