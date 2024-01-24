خلال زيارة لإسرائيل.. "كاميرون" يتناول المخاوف حيال أعداد الشهداء في غزة

يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول المخاوف بشأن العدد الكبير من الشهداء الفلسطينيين ويدفع من أجل وقف إطلاق نار “مستدام” في حرب غزة.

وستكون جولة كاميرون هي الثالثة له في الشرق الأوسط خلال ما يزيد قليلا عن شهرين، وستشمل زيارات للضفة الغربية، حيث تتمركز السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، ولقطر وتركيا.

كما من المقرر أن يدعو إلى مسار للخروج من الحرب يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وفي إسرائيل، يعتزم كاميرون التنويه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة “فعل المزيد وبسرعة أكبر لزيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة بشكل كبير”، وسيتناول “المخاوف بشأن العدد الكبير من الضحايا المدنيين”، بحسب ما جاء في بيان من وزارة الخارجية.

وقال كاميرون “لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يطول أكثر من اللازم… من الضروري الآن هدنة فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن. الوضع فظيع”.

تشن إسرائيل حربا شاملة في غزة للقضاء على حماس بعد أن عبر مقاتلوها الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول وهاجموا بلدات وقواعد في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة يوم الثلاثاء إن نحو 25490 فلسطينيا، كثير منهم نساء وأطفال، قتلوا في الصراع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، وإن معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نزحوا، مما تسبب في كارثة إنسانية.

ويعتزم كاميرون حث إسرائيل على فتح المزيد من نقاط العبور للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، بما في ذلك ميناء أشدود ومعبر كرم أبو سالم، وحتمية إعادة المياه والوقود والكهرباء إلى القطاع الفلسطيني.

وخلال زيارة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا، سيجتمع كاميرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويسلط الضوء على دعم بريطانيا طويل الأمد لاتفاق سلام ينشئ دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إسرائيل.

ومن المقرر أن يسافر كاميرون بعد ذلك إلى قطر وتركيا في وقت لاحق من الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات الدبلوماسية.