خلال 22 شهراً من الحرب.. روسيا أطلقت 7400 صاروخ و3700 طائرة مسيرة على أوكرانيا

قالت أوكرانيا (الخميس 21-12-2023) إن روسيا أطلقت نحو 7400 صاروخ و3700 طائرة مسيرة من طراز شاهد على أهداف في أوكرانيا خلال غزوها المستمر منذ 22 شهرا، مما يوضح النطاق الواسع للهجمات الجوية لموسكو.

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات في تصريحات تلفزيونية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 1600 صاروخ و2900 طائرة مسيرة. وأضاف “نواجه معتديا شريرا ونقاومه”.

وأضاف أن انخفاض معدل إسقاط الصواريخ يرجع إلى استخدام الصواريخ الباليستية الأسرع من الصوت، والتي يصعب ضربها، بالإضافة إلى حقيقة أن الغرب زود أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة باتريوت في الحرب فقط.

وتلقت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة، بما في ذلك العديد من صواريخ باتريوت، من الحلفاء الغربيين طوال فترة الغزو، مما سمح لها بإسقاط مزيد من الصواريخ.

وفي المقابل، جرى استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية رخيصة التكلفة من طراز شاهد، والمعروفة في أوكرانيا بمحركاتها المزعجة التي تعمل بالبنزين، بشكل متكرر في الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية الأوكرانية خلف الخطوط الأمامية للحرب في شرق وجنوب البلاد.

وقدمت وسائل إعلام غربية ومحللون أدلة، بينها صور بالأقمار الصناعية، على إنشاء روسيا مرافق خاصة بها لإنتاج الطائرة المسيرة شاهد.