خلال 24 ساعة.. أوكرانيا تكشف عن عدد قتلى الروس في باخموت

قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد (السبت 11-3-2023) إن أكثر من 500 جندي روسي لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال 24 ساعة في معركة مدينة باخموت الشرقية.

وتقاتل قوات مؤيدة لموسكو منذ شهور من أجل السيطرة على باخموت في منطقة دونباس الشرقية. ويعترف كلا الجانبين بخسائر كبيرة ويصعب التحقق من الأرقام الدقيقة.

وقال شيريفاتي إن الروس شنوا 16 هجوما خلال 24 ساعة، مع وقوع 23 اشتباكا في باخموت.

وأضاف لمحطة تلفزيون البرلمان الوطني “قُتل خلال المعركة 221 من أفراد العدو وأصيب 314 بجروح متفاوتة”.

ولم يتضح من تصريحات شيريفاتي ما إذا كانت تلك الخسائر وقعت يوم الجمعة أو خلال آخر 24 ساعة.

كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن.

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية وستكون خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفا رئيسيا.

ولقي عشرات الآلاف حتفهم كما شرد الملايين ودُمرت العديد من المدن والبلدات الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.