خلف أبواب مغلقة.. مراسم وداع خاصة لقائد مجموعة فاغنر

خلف أبواب مغلقة أُقيمت مراسم خاصة لوداع قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة، حسبما أعلنت شركته الثلاثاء،

يأتي موت بريغوجين بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد كبار قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد.

ودعت شركته الراغبين في “وداعه” إلى المجيء إلى مقبرة في سان بطرسبورغ.

وقالت شركته كونكورد على تطبيق تليغرام “كانت مراسم وداع يفغيني فيكتوروفيتش خاصة. ويمكن للراغبين في وداعه الذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قائد مجموعة فاغنر قد دُفن أم لا.

وقال متحدث باسم فاغنر: “مراسم وداع” أقيمت لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين خلف أبواب مغلقة.

وكانت تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريغوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية. ولم يتضح من البيان ما إذا كان بريغوجين قد تم دفنه بالفعل أم أنه لم يتم دفنه بعد.

وكان الكرملين قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 29\8\2023، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور جنازة يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الذي لقي حتفه في تحطم طائرة خاصة الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: “حضور الرئيس غير وارد”.

وأوضح بيسكوف أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة فيما يتعلق بترتيبات الجنازة، مشيرا إلى أنها مسألة تخص العائلة.

وقال محققون يوم الأحد 27\8\2023 إن الفحوص الوراثية أثبتت أن بريغوجين كان بين الأفراد العشرة الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريغوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها “محض أكذوبة”.