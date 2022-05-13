خلف الحواجز الصومال تختار رئيسها الاحد بعد فترة طويلة من التأجيل

سيواجه رئيسان سابقان الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت لفترة طويلة يوم الأحد، خلف حواجز شُيدت لحماية المشرعين من هجمات المتشددين وتدخل فصائل من الأجهزة الأمنية.

والرئيس محمد عبد الله محمد هو من بين 39 مرشحا يسعون للفوز بالمنصب، وسيختار أعضاء البرلمان الرئيس القادم في حظيرة مطار وسط ضعف قبضة الحكومة على البلاد مما يجعل التصويت الشعبي مستحيلا.

وسيرث الفائز قائمة مروعة من التحديات بما في ذلك أسوأ جفاف منذ 40 عاما، وصراع عنيف يدخل عقده الرابع، والخلافات العشائرية، والصراع على السلطة بين الحكومة وحكام الولايات الاتحادية.

وقال الرئيس محمد الذي يشتهر باسم فارماجو لحبه للأجبان الإيطالية للمشرعين أمس الخميس “أنا أكثر شخص يستحق أن يأخذ الصومال ليكون على قلب رجل واحد ولتتحدث بصوت واحد”.

ويقول محللون إن الرئيس الحالي محمد قد يجد صعوبة في الحصول على أصوات كافية بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الأسبوع الماضي.

وفي حفل تنصيبه في عام 2017، تعهد محمد “بالقضاء” على حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، لكن هجمات المتمردين تواصلت كما استمر ابتزاز العائلات والشركات.

وفي العام الماضي، أشعلت محاولة محمد الفاشلة لتمديد فترة ولايته لعامين معارك شوارع في العاصمة مقديشو إذ انقسمت قوات الأمن إلى فصائل، بينما أثارت محاولاته لتمركز السلطة غضب الزعماء المحليين.

وتأجلت الانتخابات مرارا مما عرض للخطر برنامج دعم لصندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 400 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، وتبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بمحاولة عرقلة العملية.

قال محللون سياسيون إن ما يقرب من ثلثي أعضاء البرلمان، الذين اختارهم شيوخ القبائل الشهر الماضي، هم أعضاء جدد وبالتالي ليس لديهم سجل تصويت طويل للمساعدة في التنبؤ بالنتيجة.

وعلى الرغم من المجال المفتوح، فإن المرشحين الأوفر حظا هم الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمد، تولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009.

وقال محمد، الأكاديمي السابق الذي اتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب، للبرلمان أمس الخميس إنه سيتصالح مع القبائل والولايات الاتحادية وسيجري استفتاء على الدستور.

وصرح محمد قائلا “لا يمكن أن يكون للصومال رئيس دكتاتور يتمسك بكرسي السلطة بشكل غير قانوني”.

المنافسون القريبون وصناع الملوك المحتملون في الجولة الثانية من التصويت هم رئيس إقليم بلاد بنط سعيد عبد الله دني ورئيس الوزراء السابق حسن علي خير، وقال دني “أريد أن أحرر شعبنا من الفقر حتى يعيش بشرف”.