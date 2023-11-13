خلوّ منصتي عرض لشركتين إسرائيليتين لتصنيع الأسلحة في معرض دبي للطيران

بدت منصتا العرض الخاصتان في شركتي تصنيع الأسلحة الإسرائيلية (صناعات الفضاء الإسرائيلية) و(أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة) فارغتين اليوم الإثنين، في بداية اليوم الأول من معرض دبي للطيران الذي يستمر أسبوعًا، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة في قطاع غزة.

ولم يتضح على الفور سبب عدم وجود موظفين في أي من المنصتين، الموجودتين بالقرب من جناح شركة إيدج الإماراتية للصناعات الدفاعية. وكانت صناعات الفضاء وإيدج وقعتا برامج تطوير مشتركة في معرض دبي للطيران في نسخته السابقة عام 2021.

ولم ترد صناعات الفضاء ولا رافائيل حتى الآن على طلبات أرسلت بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق بشأن مشاركتهما. وتم إغلاق مدخل منصة صناعات الفضاء بحبل أحمر.

وتواجد موظفون بمنصة العرض الخاصة بشركة مسجلة محليًا تابعة لأنظمة إلبيط، إلا أن أحد الموظفين رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول مشاركتهم.